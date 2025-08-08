Erzgebirge: Haltestellen für Elterntaxis eingerichtet

Kurz vor Beginn des neuen Schuljahres gibt es in Großrückerswalde jetzt zwei dieser besonderen Haltepunkte.

Kurz vor Beginn des neuen Schuljahres sind in Großrückerswalde zwei sogenannte Haltestellen für Elterntaxis eingerichtet worden. Diese befinden sich jeweils in kurzer, aber sicherer Entfernung zur Grund- und zur Evangelischen Oberschule, teilt Jan Görner vom Sachgebiet Kultur und Tourismus mit. Angezeigt werden sie durch entsprechende...