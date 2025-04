Erzgebirge: Mit dem Bus direkt zum Prager Flughafen, neue Linie machts möglich

Der neue Prag-Bus steuert die tschechische Hauptstadt zweimal täglich an. Und macht auch in Marienberg Halt. Das Angebot ist allerdings nicht von Dauer.

Am Montagmittag hält ein Bus mit Jülicher Kennzeichen am Markt in Marienberg. Das Reiseziel ist Prag. Es ist die Eröffnungsfahrt der neuen Buslinie 202 von Chemnitz über Marienberg in die Goldene Stadt – mit Stopp am dortigen Flughafen. Der Prag-Bus ist ein Projekt des Verkehrsverbundes Mittelsachsen (VMS) und der Kulturhauptstadt Chemnitz.