Erzgebirger begeistert mit Naturhopfen-Hellem aus eigener Ernte

In der „Bierfabrik Erzgebirge“ von Uwe Gottwald steht das neue Helle hoch im Kurs. Die Herausforderung der Hopfenernte hat er gemeistert. Welche anderen Projekte stehen in seiner Brauerei an?

Uwe Gottwald, den alle nur Max nennen, hat in seiner „Bierfabrik Erzgebirge“ ein neues Bier aufgelegt. „Naturhopfen-Helles“ lautet der Name seiner Nummer acht. Den Hopfen dafür hat der Wünschendorfer selbst angebaut, gepflegt und geerntet. „Er wächst sehr gut bei uns“, sagt er. Demnach hat er gleich mehrere Sorten ausprobiert und in... Uwe Gottwald, den alle nur Max nennen, hat in seiner „Bierfabrik Erzgebirge“ ein neues Bier aufgelegt. „Naturhopfen-Helles“ lautet der Name seiner Nummer acht. Den Hopfen dafür hat der Wünschendorfer selbst angebaut, gepflegt und geerntet. „Er wächst sehr gut bei uns“, sagt er. Demnach hat er gleich mehrere Sorten ausprobiert und in...