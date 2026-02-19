Mit Günther und Hindrich nach Erzgold schürfen: Freiberger Brauhaus stellt neues Bier vor

Bei vielen Biersorten ist der Absatz rückläufig. Nicht aber bei Alkoholfreiem und Hellem. Das Freiberger Brauhaus präsentiert Neues und setzt auf zwei Kult-Komiker. Was planen Nachbar-Brauereien?

Die Zahl ist immer noch beeindruckend: 6,2 Millionen Hektoliter Bier wurden 2025 in Sachsen abgesetzt. Das teilt der Sächsische Brauerbund mit. Aber es gibt einen Wermutstropfen: „Im Vergleich zum Vorjahr ist der Bierabsatz bundesweit und auch in Sachsen zurückgegangen", sagt Thomas Gläser, Geschäftsführer des Sächsischen Brauerbundes....