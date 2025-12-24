Erzgebirger fällt aus siebtem Himmel: „Bauer sucht Frau“-Kandidat Thomas ist wieder Single

Marienberg
Zum großen Staffelfinale der RTL-Show, das im Oktober aufgezeichnet und erst am 23. Dezember ausgestrahlt wurde, waren Thomas und Michaela noch ein Paar. Was hat plötzlich zur Trennung geführt?
Ein Sprichwort sagt: Die Zeit heilt alle Wunden. Manchmal aber reißt Zeit auch Wunden auf. Das musste Thomas Köhler schmerzlich erfahren. Der Pfaffrodaer, Kandidat in der 21. Staffel der RTL-Show „Bauer sucht Frau“, erlebte in den vergangenen Wochen ein Wechselbad der Gefühle. Vom siebten Himmel, in dem er und Michaela sich noch vor gut...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.