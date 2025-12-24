MENÜ
  • Erzgebirger fällt aus siebtem Himmel: „Bauer sucht Frau“-Kandidat Thomas ist wieder Single

Thomas Köhler muss die Arbeit auf seinem Hof nun erst mal wieder allein stemmen.
Thomas Köhler muss die Arbeit auf seinem Hof nun erst mal wieder allein stemmen.
Thomas Köhler muss die Arbeit auf seinem Hof nun erst mal wieder allein stemmen.
Thomas Köhler muss die Arbeit auf seinem Hof nun erst mal wieder allein stemmen. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Erzgebirger fällt aus siebtem Himmel: „Bauer sucht Frau“-Kandidat Thomas ist wieder Single
Redakteur
Von Thomas Wittig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum großen Staffelfinale der RTL-Show, das im Oktober aufgezeichnet und erst am 23. Dezember ausgestrahlt wurde, waren Thomas und Michaela noch ein Paar. Was hat plötzlich zur Trennung geführt?

Ein Sprichwort sagt: Die Zeit heilt alle Wunden. Manchmal aber reißt Zeit auch Wunden auf. Das musste Thomas Köhler schmerzlich erfahren. Der Pfaffrodaer, Kandidat in der 21. Staffel der RTL-Show „Bauer sucht Frau“, erlebte in den vergangenen Wochen ein Wechselbad der Gefühle. Vom siebten Himmel, in dem er und Michaela sich noch vor gut...
