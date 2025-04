Flugzeugabsturz im Erzgebirge: Wie Seiffen vor 70 Jahren einer großen Katastrophe entging

Am 5. April 1955 stürzte in Seiffen ein Kampfflugzeug ab. Der Pilot opferte sein Leben, um das Leben anderer zu retten. So haben Zeitzeugen das Unglück erlebt.

Er gibt nur noch wenige Zeitzeugen. Einer von ihnen: Günter Dietze. Der 86-Jährige erinnert sich noch genau. Es war der 5. April 1955, als er ein auffälliges Geräusch am Himmel hörte. Dietze trat vor die Tür und rannte anschließend in Richtung Feuerwehr. Unterwegs erfuhr er, dass ein Flugzeug abgestürzt ist. Dann sah er sie unweit seines...