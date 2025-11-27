Ganz ohne Beschneiung: Saison am Skilift in Marienberg startet

Marienberg
Es ist angerichtet: Die Naturschneeauflage schwankt zwischen 15 und 20 Zentimeter. Trotzdem hatten die Betreiber schon den ersten Ärger.
Es ist angerichtet: Am Samstag soll am Skilift in Marienberg der Startschuss für die neue Saison gegeben werden – und das ganz ohne Beschneiungsanlage. „Wir haben zwischen 15 und 20 Zentimeter Naturschneeauflage“, sagt Lothar Albrecht von der Interessengemeinschaft Skilift Galgenberg. Das Skivergnügen beginnt 10 Uhr. Ein bisschen schaut er...
