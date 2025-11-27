Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Lothar Albrecht will am Samstag am Gelgenberg in Marienberg die neue Skisaison eröffnen.
Lothar Albrecht will am Samstag am Gelgenberg in Marienberg die neue Skisaison eröffnen. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Ganz ohne Beschneiung: Saison am Skilift in Marienberg startet
Redakteur
Von Thomas Wittig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es ist angerichtet: Die Naturschneeauflage schwankt zwischen 15 und 20 Zentimeter. Trotzdem hatten die Betreiber schon den ersten Ärger.

Es ist angerichtet: Am Samstag soll am Skilift in Marienberg der Startschuss für die neue Saison gegeben werden – und das ganz ohne Beschneiungsanlage. „Wir haben zwischen 15 und 20 Zentimeter Naturschneeauflage“, sagt Lothar Albrecht von der Interessengemeinschaft Skilift Galgenberg. Das Skivergnügen beginnt 10 Uhr. Ein bisschen schaut er...
