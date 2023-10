Großrückerswalde: „Zitherzauber“ mit Michal Müller

Der tschechische Zitherspieler ist zu Gast in der Evangelischen Oberschule.

Im Rahmen der 50. Mauersberger-Konzertreihe ist am Freitag, 20. Oktober, Michal Müller zu Gast in Großrückerswalde. Ab 19 Uhr bietet er „Zitherzauber“ im Pavillon der Evangelischen Oberschule. Michal Müller aus dem tschechischen Varnsdorf hat am Konservatorium der Stadt Wien im Hauptfach Klassische Zither studiert. Er spielt eigene...