Halbseitige Straßensperrung bis 2029: Hochwasserschutz für Erzgebirgsort wird zum Marathon

Seit fast sieben Jahren wird inzwischen in Pockau an einem Hochwasserschutzkonzept für die Schwarze Pockau gearbeitet. Und das Ende ist noch lange nicht in Sicht. Warum das Anwohnern egal ist.

Das Wasser fließt unmittelbar am Grundstück vorbei. Für viele eine romantische Vorstellung. Für Swen Matthes und seine Freundin nicht unbedingt. Schon zwei Mal hat der normalerweise friedliche Fluss Schwarze Pockau großen Schaden bei ihnen angerichtet. Das war 1999 und 2002. Jeweils etwa einen halben Meter hoch habe das Wasser im Haus an der... Das Wasser fließt unmittelbar am Grundstück vorbei. Für viele eine romantische Vorstellung. Für Swen Matthes und seine Freundin nicht unbedingt. Schon zwei Mal hat der normalerweise friedliche Fluss Schwarze Pockau großen Schaden bei ihnen angerichtet. Das war 1999 und 2002. Jeweils etwa einen halben Meter hoch habe das Wasser im Haus an der...