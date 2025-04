„Huthaus zum Molchner Stolln“: Berliner Koch eröffnet Traditionsgaststätte im Erzgebirge neu

Bei Markus Schäker und Freundin Agnieszka Gmur steigt die Aufregung. Am Freitag ist Eröffnung. Beide haben viel Arbeit in Lokalität, Gästezimmer und Speisekarte investiert. Das erwartet die Besucher.

Markus Schäker ist die Vorfreude anzusehen. Dem neuen Pächter der Pobershauer Gaststätte „Huthaus zum Molchner Stolln“ kribbelt es in den Fingern. Mehrere Wochen hat der gelernte Koch nicht mehr am Herd gestanden. Überall im Haus gab es viel zu tun, um das Objekt für die Neueröffnung so zu gestalten, wie es ihm und seiner Freundin...