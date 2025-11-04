„Ich bin ein voller Gegner“: Potenzielle Endlager-Flächen für Atommüll im Erzgebirge sorgen für Diskussionen

Marienberg
Bei der Suche nach einer Untertage-Deponie für Atommüll halten Fachleute auch weiterhin Teile des Erzgebirges für geeignet. Das löst bei Bürgermeistern aus der hiesigen Region deutliche Reaktionen aus.
Ein Atom-Endlager im Erzgebirge? Entschieden ist das noch längst nicht. Die Suche läuft weiter – bundesweit. In dieser Woche hat die Bundesgesellschaft für Endlagersuche (BGE) weitere Flächen ausgeschlossen, die infrage kommen. Das Westerzgebirge und den Stollberger Raum haben die Experten in ihrem neuen Sachstand ausgeklammert. Im Rennen...
