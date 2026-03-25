Freiberg atmet vorerst befreit auf: Wohl kein Atommüll-Endlager in der Stadt des Bergbaus

MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
In der Nacht zum Mittwoch fuhr dieser Schwerlasttransporter mit einem Atommüllbehälter von der A 3 in Höhe Bottrop auf die A 31 in Richtung Münsterland. Neben diesem sind noch weitere Castor-Transporte durch Nordrhein-Westfalen von Jülich ins Zwischenlager Ahaus geplant.
In der Nacht zum Mittwoch fuhr dieser Schwerlasttransporter mit einem Atommüllbehälter von der A 3 in Höhe Bottrop auf die A 31 in Richtung Münsterland. Neben diesem sind noch weitere Castor-Transporte durch Nordrhein-Westfalen von Jülich ins Zwischenlager Ahaus geplant. Foto: Christoph Reichwein/dpa
Der Göttinger Geologie-Professor Jonas Kley machte in seinem Vortrag klar, warum an einem Endlager für deutschen Atommüll kein Weg vorbeiführt, warum es aber nicht nach Freiberg kommt.
Der Göttinger Geologie-Professor Jonas Kley machte in seinem Vortrag klar, warum an einem Endlager für deutschen Atommüll kein Weg vorbeiführt, warum es aber nicht nach Freiberg kommt. Foto: Jens Eumann
Wasser stellt in Atommüll-Endlagern ein Problem dar. Im Schacht Konrad in Salzgitter, Deutschlands einzigem bisher genehmigten Endlager (für schwach und mittelradioaktiven Müll), werden vereinzelte solcher Tropfsteingebilde im Tongestein genau beobachtet.
Wasser stellt in Atommüll-Endlagern ein Problem dar. Im Schacht Konrad in Salzgitter, Deutschlands einzigem bisher genehmigten Endlager (für schwach und mittelradioaktiven Müll), werden vereinzelte solcher Tropfsteingebilde im Tongestein genau beobachtet. Foto: Jens Eumann
In der Nacht zum Mittwoch fuhr dieser Schwerlasttransporter mit einem Atommüllbehälter von der A 3 in Höhe Bottrop auf die A 31 in Richtung Münsterland. Neben diesem sind noch weitere Castor-Transporte durch Nordrhein-Westfalen von Jülich ins Zwischenlager Ahaus geplant.
In der Nacht zum Mittwoch fuhr dieser Schwerlasttransporter mit einem Atommüllbehälter von der A 3 in Höhe Bottrop auf die A 31 in Richtung Münsterland. Neben diesem sind noch weitere Castor-Transporte durch Nordrhein-Westfalen von Jülich ins Zwischenlager Ahaus geplant. Foto: Christoph Reichwein/dpa
Der Göttinger Geologie-Professor Jonas Kley machte in seinem Vortrag klar, warum an einem Endlager für deutschen Atommüll kein Weg vorbeiführt, warum es aber nicht nach Freiberg kommt.
Der Göttinger Geologie-Professor Jonas Kley machte in seinem Vortrag klar, warum an einem Endlager für deutschen Atommüll kein Weg vorbeiführt, warum es aber nicht nach Freiberg kommt. Foto: Jens Eumann
Wasser stellt in Atommüll-Endlagern ein Problem dar. Im Schacht Konrad in Salzgitter, Deutschlands einzigem bisher genehmigten Endlager (für schwach und mittelradioaktiven Müll), werden vereinzelte solcher Tropfsteingebilde im Tongestein genau beobachtet.
Wasser stellt in Atommüll-Endlagern ein Problem dar. Im Schacht Konrad in Salzgitter, Deutschlands einzigem bisher genehmigten Endlager (für schwach und mittelradioaktiven Müll), werden vereinzelte solcher Tropfsteingebilde im Tongestein genau beobachtet. Foto: Jens Eumann
Freiberg
Freiberg atmet vorerst befreit auf: Wohl kein Atommüll-Endlager in der Stadt des Bergbaus
Redakteur
Von Jens Eumann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Traum, Atommüll in harmlose Substanzen zu verwandeln, bleibt für Geologie-Professor Jonas Kley eine Utopie – die Suche nach einem Endlager geht weiter. Im nächsten Jahr schlägt die Bundesgesellschaft die zehn geeignetsten Regionen vor.

Auf den Mond schießen? Zu gefährlich! Auf den Meeresgrund versenken? Wegen unterseeischer Beben nicht sicher! In andere Länder abschieben? „Keine gute Idee, weil es sonst wieder bei den Ärmsten der Welt landet“, sagt Geologie-Professor Jonas Kley. In ungefährliche Stoffe umwandeln und wiederverwenden? Bisher utopisch! Zwar habe er vor...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.11.2025
4 min.
„Ich bin ein voller Gegner“: Potenzielle Endlager-Flächen für Atommüll im Erzgebirge sorgen für Diskussionen
Fässer mit leicht radioaktivem Atommüll werden in Remlingen (Kreis Wolfenbüttel) im ehemaligen Bergwerk und heutigen Atommüll-Endlager in eine Einlagerungskammer gekippt.
Bei der Suche nach einer Untertage-Deponie für Atommüll halten Fachleute auch weiterhin Teile des Erzgebirges für geeignet. Das löst bei Bürgermeistern aus der hiesigen Region deutliche Reaktionen aus.
unseren Redakteuren
26.03.2026
4 min.
Bestes Hotel in Sachsen: Holiday Check vergibt Gold an Köhlerhütte in Waschleithe
 4 Bilder
Sie haben allen Grund zur Freude: Das Team der „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ ist Sachsens bestes Hotel und nun mit Gold dekoriert.
Sie ist das beste Hotel in Sachsen und liegt deutschlandweit auf Platz 18. Die „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ in Waschleithe erhält von ihren Gästen beste Bewertungen. Doch woran liegt das?
Beate Kindt-Matuschek
17:39 Uhr
3 min.
Uni Dresden mit fliegendem Testlabor für Luftfahrtantriebe
Das Forschungsflugzeug der TU Dresden soll bei der Entwicklung fossilfreier Luftfahrtantriebe zum Einsatz kommen.
In Kamenz geht die Forschung künftig wie im Flug. Ein Flugzeug soll im Auftrag der Technischen Universität Dresden neue Antriebssysteme für die Luftfahrt erforschen.
26.03.2026
4 min.
Neunjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“
 5 Bilder
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten.
Vielerorts in der Plauener Innenstadt stehen Holzfiguren, die an Erich Ohsers „Vater-und-Sohn“-Bildergeschichten erinnern. Matti Söllner findet sie spitze – und hat ein ungewöhnliches Hobby daraus entwickelt.
Sabine Schott
25.01.2026
4 min.
Neue Zweifel: Ist das Erzgebirge wirklich als Atommüll-Endlager geeignet?
Atommüll-Endlager: von der BGE als möglich erachtete Standorte in Sachsen.
Die Eignung des Gesteins im Erzgebirge für ein Atommüll-Endlager wird von Sachsens Landesamt bezweifelt, da Alterationsprozesse seine Stabilität gefährden. Ob die Endlager-Sucher der BGE den Argumenten folgen?
Jens Eumann
17:35 Uhr
4 min.
Deutsche Bahn verhindert Umbau von Plauens Problemkreuzung
Die Südinsel in Plauen aus der Vogelperspektive: Sechs Straßen treffen an dem Knoten aufeinander.
Die Südinsel gilt als Herausforderung für Autofahrer: unübersichtlich, stauanfällig und immer mal wieder Unfallstelle. Eine Erneuerung wäre überfällig – doch ein Staatskonzern bremst das Projekt.
Swen Uhlig
Mehr Artikel