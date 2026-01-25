Neue Zweifel: Ist das Erzgebirge wirklich als Atommüll-Endlager geeignet?

Sachsen
Die Eignung des Gesteins im Erzgebirge für ein Atommüll-Endlager wird von Sachsens Landesamt bezweifelt, da Alterationsprozesse seine Stabilität gefährden. Ob die Endlager-Sucher der BGE den Argumenten folgen?
Ist das Gebirge im Raum von Ehrenfriedersdorf bis Annaberg-Buchholz, im Raum Jöhstadt wie auch im Bereich Marienberg tatsächlich für ein Endlager für Deutschlands Atommüll geeignet? Das stellt Sachsens Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) in einer aktuellen Stellungnahme in Frage. Sachsens Fachbehörde zweifelt erneut...
