„Ich nehme mich selbst nicht so wichtig“: Eine Olbernhauerin begleitet Sterbende mit Herz

Marienberg
Brunhilde Illgen aus Olbernhau arbeitet seit 17 Jahren in der Hospizbegleitung. Warum sie diese Arbeit erfüllt und wie sie Kraft schöpft. Ein Beispiel für gelebte Nächstenliebe im Erzgebirge.
Mindestens einmal in der Woche ist Brunhilde Illgen unterwegs, um Menschen beizustehen, die Trost und Hilfe suchen. Seit vielen Jahren tut die Olbernhauerin das – mit Herz, Geduld und großem Einfühlungsvermögen. Fast 50 Sterbende hat sie schon begleitet.
