Brunhilde Illgen (l.) steht Menschen bei, die Trost und Hilfe suchen.
Brunhilde Illgen (l.) steht Menschen bei, die Trost und Hilfe suchen. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
„Ich nehme mich selbst nicht so wichtig“: Eine Olbernhauerin begleitet Sterbende mit Herz
Von Karlheinz Schlegel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Brunhilde Illgen aus Olbernhau arbeitet seit 17 Jahren in der Hospizbegleitung. Warum sie diese Arbeit erfüllt und wie sie Kraft schöpft. Ein Beispiel für gelebte Nächstenliebe im Erzgebirge.

Mindestens einmal in der Woche ist Brunhilde Illgen unterwegs, um Menschen beizustehen, die Trost und Hilfe suchen. Seit vielen Jahren tut die Olbernhauerin das – mit Herz, Geduld und großem Einfühlungsvermögen. Fast 50 Sterbende hat sie schon begleitet.
