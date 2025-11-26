Jetzt kommen wieder die Touristen: Gastwirtin serviert in ihrer Seiffener Bergschmiede Soljanka und Linsen

Touristen lassen es sich schmecken, Einheimische sowieso. Einmal habe eine Frau zwei ganze Eimer Soljanka mit in die Heimat genommen, erzählt Izabela Leuthold stolz. Das ist ihr Erfolgsrezept.

An diesem verschneiten Tag kommen besonders viele Touristen per Reisebus in Seiffen an. Sie steigen aus, freuen sich über die weihnachtliche Stimmung, kaufen an den Buden ein. Und sie machen einen Abstecher in die Bergschmiede. An diesem verschneiten Tag kommen besonders viele Touristen per Reisebus in Seiffen an. Sie steigen aus, freuen sich über die weihnachtliche Stimmung, kaufen an den Buden ein. Und sie machen einen Abstecher in die Bergschmiede.