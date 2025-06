Kaufhauskette eröffnet Filiale in Marienberg – Und ein bekanntes Gesicht ist zum Start mit dabei

Ein neuer Händler für Kleidung, Geschenk-, Deko- und Haushaltsartikel eröffnet eine Filiale in der Stadt. Zum Start am Donnerstag schaut auch ein bekannter Erzgebirger vorbei.

Die Regale sind gut gefüllt, die Werbeschilder zeigen es bereits an: In Marienberg öffnet eine neue Filiale der Kaufhauskette Woolworth. Der auf Kleidung, Geschenk-, Dekorations- und Haushaltsartikel spezialisierte Händler hat den ehemaligen Standort der Pfennigpfeiffer-Filiale an der Reitzenhainer Straße übernommen. Am Donnerstag fällt 9...