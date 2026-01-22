MENÜ
  Neueröffnung im Erzgebirge: Kaufhauskette Woolworth bezieht Geschäft am Simmel-Center

Ein Logo der Handelskette Woolworth. Diese will in Kürze im Erzgebirge ein neues Geschäft eröffnen.
Ein Logo der Handelskette Woolworth. Diese will in Kürze im Erzgebirge ein neues Geschäft eröffnen. Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Woolworth hat die ehemalige Filiale von Pfennigpfeiffer in Aue übernommen.
Woolworth hat die ehemalige Filiale von Pfennigpfeiffer in Aue übernommen. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Neueröffnung im Erzgebirge: Kaufhauskette Woolworth bezieht Geschäft am Simmel-Center
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einem Jahr Leerstand tut sich etwas in der ehemaligen Pfennigpfeiffer-Filiale in Aue. Woolworth baut um. Die Eröffnung soll schon bald sein.

In der ehemaligen Pfennigpfeiffer-Filiale in Aue tut sich nach einem Jahr Leerstand etwas: Nachdem die Kaufhauskette Woolworth die Geschäftsräume, die zum Simmelcenter Aue gehören, zu Beginn des Jahres übernommen hat, laufen aktuell Umbauarbeiten.
