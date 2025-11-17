Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die sechs Windräder westlich der Gemeinde Heidersdorf sollen weichen.
Die sechs Altanlagen sollen durch fünf deutlich größere Anlagen ersetzt werden.
Vorn rechts: Eines der sechs Heidersdorfer Windräder, die ersetzt werden sollen. Hinten links: eine bestehende deutlich größere Anlage. Sie befindet sich auf Olbernhauer Flur und ist nicht Teil des Windparks.
Die sechs Windräder westlich der Gemeinde Heidersdorf sollen weichen.
Die sechs Altanlagen sollen durch fünf deutlich größere Anlagen ersetzt werden.
Vorn rechts: Eines der sechs Heidersdorfer Windräder, die ersetzt werden sollen. Hinten links: eine bestehende deutlich größere Anlage. Sie befindet sich auf Olbernhauer Flur und ist nicht Teil des Windparks.
Marienberg
Kleiner Ort im Erzgebirge will massiv in Windkraft investieren
Redakteur
Von Georg Müller
Westlich von Heidersdorf soll ein neuer Windpark entstehen. Die fünf Megaanlagen sollen nah an den Ort heranrücken. Bürgermeister Andreas Börner verspricht sich vom Windpark hohe Einnahmen.

Bürgermeister Andreas Börner hat Großes vor. Gemeinsam mit einem Unternehmen will er in seinem Ort die Windkraft massiv ausbauen. Fünf neue Megaanlagen sind westlich von Heidersdorf geplant. Sie sollen Strom für bis zu 20.000 Haushalte liefern und nebenbei ordentlich Einnahmen bescheren.
