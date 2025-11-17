Kleiner Ort im Erzgebirge will massiv in Windkraft investieren

Westlich von Heidersdorf soll ein neuer Windpark entstehen. Die fünf Megaanlagen sollen nah an den Ort heranrücken. Bürgermeister Andreas Börner verspricht sich vom Windpark hohe Einnahmen.

Bürgermeister Andreas Börner hat Großes vor. Gemeinsam mit einem Unternehmen will er in seinem Ort die Windkraft massiv ausbauen. Fünf neue Megaanlagen sind westlich von Heidersdorf geplant. Sie sollen Strom für bis zu 20.000 Haushalte liefern und nebenbei ordentlich Einnahmen bescheren.