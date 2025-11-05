Marienberg: Sportfreundliche Schule wird in Dresden geehrt

Das Gymnasium Marienberg ist für seine Arbeit im Gebiet des Sports ausgezeichnet worden. Es gab auch Geld für künftige Vorhaben.

Zehn sächsische Schulen haben am 5. November eine Auszeichnung mit dem Titel „Sportfreundliche Schule“ in der Ballsportarena Dresden erhalten. Darunter sind vier Grundschulen, drei Gymnasien, eine Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen und zwei Berufliche Schulzentren. Das Gymnasium Marienberg gehörte zu den Geehrten. Die Ausgezeichneten...