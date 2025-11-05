Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Benefizlauf Gymnasium Marienberg: Die Schule wurde für ihr Sportengagement ausgezeichnet.
Benefizlauf Gymnasium Marienberg: Die Schule wurde für ihr Sportengagement ausgezeichnet. Bild: Ronny Küttner/photoron/Archiv
Benefizlauf Gymnasium Marienberg: Die Schule wurde für ihr Sportengagement ausgezeichnet.
Benefizlauf Gymnasium Marienberg: Die Schule wurde für ihr Sportengagement ausgezeichnet. Bild: Ronny Küttner/photoron/Archiv
Marienberg
Marienberg: Sportfreundliche Schule wird in Dresden geehrt
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Gymnasium Marienberg ist für seine Arbeit im Gebiet des Sports ausgezeichnet worden. Es gab auch Geld für künftige Vorhaben.

Zehn sächsische Schulen haben am 5. November eine Auszeichnung mit dem Titel „Sportfreundliche Schule“ in der Ballsportarena Dresden erhalten. Darunter sind vier Grundschulen, drei Gymnasien, eine Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen und zwei Berufliche Schulzentren. Das Gymnasium Marienberg gehörte zu den Geehrten. Die Ausgezeichneten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:00 Uhr
1 min.
Bildungsmesse in Chemnitz: Wohin soll es nach der Grundschule gehen?
Oberschule oder Gymnasium? Frei oder staatlich? Antworten auf diese Fragen gibt es auf der Bildungsmesse.
Oberschulen und Gymnasien stellen sich in der Messe Chemnitz vor. Künftige Fünftklässler können vor Ort mit Lehrern und Schülern sprechen.
Elisa Leimert
11:46 Uhr
4 min.
Deutsche Exporte ziehen an - Erholung im Geschäft mit USA
Die deutschen Exporte haben im September zugelegt.
Lichtblick im trüben Konjunkturherbst: Die deutsche Exportwirtschaft hat wieder mehr Waren ins Ausland verkauft. Doch die Sorge um negative Auswirkungen der US-Zölle bleibt.
Christian Ebner, dpa
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
14.10.2025
4 min.
„Wir sind der Einäugige unter den Blinden“ – Marienberger Schulleiterin hinterfragt Bildungsmonitor
Norma Grube ist Leiterin der Heinrich-von-Trebra-Oberschule in Marienberg. Etwa 490 Schülerinnen und Schüler besuchen die Einrichtung.
Norma Grube kritisiert veraltete Lehrpläne. In Zeiten von KI hält sie etwa Geschichtszahlen auswendig lernen für überflüssig. Ihr Fokus liegt auf lebensnaher Bildung. Was sie alles ändern würde.
Thomas Wittig
18:00 Uhr
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
11:46 Uhr
5 min.
Sperre nach Kreditkartenaffäre: Simons Olympia-Start möglich
Julia Simon (l) darf nach dem Kreditkartenbetrug an ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet (r) bei Olympia teilnehmen. (Archivbild)
Biathletin Julia Simon wird nach ihrem Kreditkartenbetrug gesperrt. Die Französin verpasst den Auftakt-Weltcup, wohl aber nicht Olympia. Folgen noch weitere Strafen?
Thomas Wolfer und Christian Johner, dpa
Mehr Artikel