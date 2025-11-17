Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ausgezeichnet wurden die Vertreter des Marienberger Gymnasiums in der Dresdner Ballsportarena.
Ausgezeichnet wurden die Vertreter des Marienberger Gymnasiums in der Dresdner Ballsportarena. Bild: Lynn Winkler/SMK
Ausgezeichnet wurden die Vertreter des Marienberger Gymnasiums in der Dresdner Ballsportarena.
Ausgezeichnet wurden die Vertreter des Marienberger Gymnasiums in der Dresdner Ballsportarena. Bild: Lynn Winkler/SMK
Marienberg
Sportliches Engagement von erzgebirgischer Schule findet Anerkennung auf hoher Ebene
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als eine von zehn sächsischen Schulen hat das Marienberger Gymnasium in Dresden das Gütesiegel „Sportfreundliche Schule“ erhalten. Gründe für diese Auszeichnung gibt es viele.

Das Marienberger Gymnasium gehört zu den zehn sächsischen Schulen, die in Dresden mit dem Gütesiegel „Sportfreundliche Schule“ ausgezeichnet wurden. Wie zwei weitere Gymnasien, vier Grundschulen, eine Förderschule und zwei Berufliche Schulzentren erhielten Vertreter aus Marienberg dabei neben einer Medaille und einer Urkunde auch einen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:46 Uhr
1 min.
Llambi und Lau führen durch den Semperopernball 2026
Der Semperopernball steht unter dem Motto "Film ab!". (Archivbild)
Der Semperopernball 2026 wird von berühmten Filmwelten inspiriert. Wie die Gastgeber das Publikum auf eine besondere Reise mitnehmen wollen.
10.11.2025
3 min.
Warum in eine Auerbacher Grundschule Sport immer auf dem Stundenplan steht
Sportlehrerin Susann Stolpmann hat keine Mühe, die Kinder zum Bewegen zu animieren.
Die Auerbacher Diesterweg-Grundschule gehört zu den bewegungsstärksten Bildungseinrichtungen Sachsens. Als eine von zehn holte sie den Titel „Sportfreundliche Schule“. Was ist dort anders?
Sylvia Dienel
13:37 Uhr
1 min.
Verendeter Zwergwal aus Hafen in Cuxhaven geborgen
Im Hafen von Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal entdeckt. (Symbolfoto)
In Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal gefunden. Weil es stark verwest war, bleibt eine Frage offen.
16.11.2025
3 min.
Schnäppchenjagd im Erzgebirge: Schlange stehen für erzgebirgische Volkskunst
Großer Andrang herrschte am Samstag wieder beim Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg.
Seit acht Jahren gibt es den vorweihnachtlichen Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Warum dieses Mal sogar 30 Minuten früher gestartet wurde.
André März
16.11.2025
3 min.
Video zeigt rätselhaftes Flugobjekt bei Absturz im Vogtland: Was bislang bekannt ist
Augenzeugen filmten den Absturz.
Seit Sonntagabend wird im Vogtland nach einem abgestürzten Objekt gesucht. Ein Augenzeuge hat den Absturz gefilmt.
Florian Wißgott
05.11.2025
1 min.
Marienberg: Sportfreundliche Schule wird in Dresden geehrt
Benefizlauf Gymnasium Marienberg: Die Schule wurde für ihr Sportengagement ausgezeichnet.
Das Gymnasium Marienberg ist für seine Arbeit im Gebiet des Sports ausgezeichnet worden. Es gab auch Geld für künftige Vorhaben.
Uwe Rechtenbach
Mehr Artikel