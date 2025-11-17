Sportliches Engagement von erzgebirgischer Schule findet Anerkennung auf hoher Ebene

Marienberg
Als eine von zehn sächsischen Schulen hat das Marienberger Gymnasium in Dresden das Gütesiegel „Sportfreundliche Schule“ erhalten. Gründe für diese Auszeichnung gibt es viele.
Das Marienberger Gymnasium gehört zu den zehn sächsischen Schulen, die in Dresden mit dem Gütesiegel „Sportfreundliche Schule“ ausgezeichnet wurden. Wie zwei weitere Gymnasien, vier Grundschulen, eine Förderschule und zwei Berufliche Schulzentren erhielten Vertreter aus Marienberg dabei neben einer Medaille und einer Urkunde auch einen...
