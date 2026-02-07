MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Manuel Lorenz lässt sich mit einem Schlitten am Schlepplift in Seiffen bergauf ziehen.
Manuel Lorenz lässt sich mit einem Schlitten am Schlepplift in Seiffen bergauf ziehen. Bild: Kristian Hahn
Ralf Schaarschmidt und Jens Röhner (von links) vom Geyersdorfer Skiverein mit den neuen Schlitten.
Ralf Schaarschmidt und Jens Röhner (von links) vom Geyersdorfer Skiverein mit den neuen Schlitten. Bild: André März
„Bergauf Rodeln“ ist angesagt. Das geht auch an Johann Georgs Erlebnisberg in Johanngeorgenstadt.
„Bergauf Rodeln“ ist angesagt. Das geht auch an Johann Georgs Erlebnisberg in Johanngeorgenstadt. Bild: Niko Mutschmann
Manuel Lorenz lässt sich mit einem Schlitten am Schlepplift in Seiffen bergauf ziehen.
Manuel Lorenz lässt sich mit einem Schlitten am Schlepplift in Seiffen bergauf ziehen. Bild: Kristian Hahn
Ralf Schaarschmidt und Jens Röhner (von links) vom Geyersdorfer Skiverein mit den neuen Schlitten.
Ralf Schaarschmidt und Jens Röhner (von links) vom Geyersdorfer Skiverein mit den neuen Schlitten. Bild: André März
„Bergauf Rodeln“ ist angesagt. Das geht auch an Johann Georgs Erlebnisberg in Johanngeorgenstadt.
„Bergauf Rodeln“ ist angesagt. Das geht auch an Johann Georgs Erlebnisberg in Johanngeorgenstadt. Bild: Niko Mutschmann
Marienberg
Mini-Rodel-WM in Seiffen: So geht „Bergauf-Rodeln“ im Erzgebirge per Skilift
Von unseren Mitarbeitern
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schlittenfahren ohne schweißtreibendes Hochstapfen: An mehreren Skiliften im Erzgebirge geht es für Rodler inzwischen per Lift bergauf. In Seiffen wird der neue Spaß am Freitag gleich zur Bühne – mit Mini-Rodel-WM und anschließender Aprés-Rodel-Party. Vier Beispiele aus der Region, die Rodlern das Leben leichter machen.

Bergab fahren mit einem Schlitten kann jeder. Und jetzt kann jeder auch bergauf fahren – an vier Hängen im Erzgebirge. Es ist ein neuer Trend mit ganz speziellen Schlitten, der sich sicher weiter verbreiten wird. Ein Anfang ist gemacht.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 07.02.2026 | 05:30 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.02.2026
4 min.
Nach Herzstillstand auf der Kammloipe im Vogtland: „Ich bin froh, noch am Leben zu sein“
Petra Gritzner und ihr Lebensgefährte Joachim Heintschel fanden den bewusstlosen Skiläufer im Schnee und leisteten Erste Hilfe.
Am 6. Januar kollabiert nahe Schöneck ein Skiläufer im Schnee. Dank schneller Hilfe überlebt der Mann knapp. Heute sagt er, der gesamte Tag sei aus seinem Gedächtnis gelöscht.
Swen Uhlig
11.01.2026
4 min.
„Wir wurden regelrecht überrannt“: Ansturm auf Nachtrodeln im Erzgebirge
 8 Bilder
Hochbetrieb beim Nachtrodeln Gornau. Die Ausrichter sprachen von schätzungsweise 500 Besuchern – so viele wie noch nie bei dem Event.
Schlittenfahren bei Fackelschein und Scheinwerferlicht: Diese Möglichkeit wird Wintersportfans seit Jahren am Rodelhang in Gornau geboten. Diesmal wurden auch die kühnsten Erwartungen übertroffen.
Patrick Herrl
18.02.2026
4 min.
Beschlagnahmung des Protestbusses „Adenauer SRP+“ in Döbeln: Nachträglicher Beschluss war rechtswidrig
Per Tieflader ging es für den Protestbus, den die Polizei zuvor beschlagnahmt hatte, am 7. Oktober von Chemnitz zurück nach Berlin.
Die Beschlagnahme des „Adenauer SRP+“-Busses im September 2025 in Mittelsachsen hat Folgen: Das Landgericht Chemnitz gibt dem „Zentrum für Politische Schönheit“ in einem zentralen Punkt Recht.
Manuel Niemann
14:00 Uhr
1 min.
„Sunshine Live“: Rhythmen der 90er in Zwickau
Die Band Rednex wird im Juli in Zwickau auftreten.
Die Kultur-Z-GmbH präsentiert „Sunshine Live – Die 90er“ in Zwickau. Zu erleben sind Auftritte von Rednex und Co. Was das Programm noch bietet.
Lutz Kirchner
10.01.2026
5 min.
Sieben Rodelhänge fürs pure Vergnügen im Erzgebirge
Ein Vergnügen. Am Geyersdorfer Skihang gibt es Schlitten zum Ausleihen, die mit dem Lift nach oben gezogen werden – hier Ralf Schaarschmidt und Jens Röhner (v. l.) vom Skiverein.
Marienberg, Annaberg, Johanngeorgenstadt oder lieber der Rodelberg in Meinersdorf und Bockau? „Freie Presse“ hat ultimative Empfehlungen fürs Schlitten fahren zusammengetragen. Und bietet einen Extratipp fürs Nachtrodeln.
unseren Redakteuren
14:00 Uhr
2 min.
Erzgebirge: Vodafone schließt Funkloch mit neuer 5G-Station
Vodafone hat im Erzgebirge eine neue Mobilfunkstation in Betrieb genommen.
Mehr Tempo fürs Netz: Eine neue 5G‑Station ist ans Netz gegangen. Vodafone spricht von rund 3000 Nutzern – und kündigt weitere Bauprojekte im Landkreis an.
Farhad Salmanian
Mehr Artikel