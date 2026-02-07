Marienberg
Schlittenfahren ohne schweißtreibendes Hochstapfen: An mehreren Skiliften im Erzgebirge geht es für Rodler inzwischen per Lift bergauf. In Seiffen wird der neue Spaß am Freitag gleich zur Bühne – mit Mini-Rodel-WM und anschließender Aprés-Rodel-Party. Vier Beispiele aus der Region, die Rodlern das Leben leichter machen.
Bergab fahren mit einem Schlitten kann jeder. Und jetzt kann jeder auch bergauf fahren – an vier Hängen im Erzgebirge. Es ist ein neuer Trend mit ganz speziellen Schlitten, der sich sicher weiter verbreiten wird. Ein Anfang ist gemacht.
Erschienen am: 07.02.2026 | 05:30 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG