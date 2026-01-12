Minus 31,7 Grad in Kühnhaide: So lebt es sich in der Kältekammer Deutschlands

Kühnhaide ist nicht nur der kälteste bewohnte Ort im Erzgebirge, sondern in ganz Deutschland. Dieser Tage merken die rund 500 Bewohner das wieder allzu deutlich. Wie halten sie die Eiseskälte aus?

Es gibt eine Dorfschule. Es gibt eine Kirche. Und es gibt die Kälte. Wer im Marienberger Ortsteil Kühnhaide unterwegs ist, kommt vor allem an letzterer nicht vorbei. Wenn Straßen menschenleer sind und Türen schnell wieder geschlossen werden, dann wird klar: Dieser Ort ist besonders. Es gibt eine Dorfschule. Es gibt eine Kirche. Und es gibt die Kälte. Wer im Marienberger Ortsteil Kühnhaide unterwegs ist, kommt vor allem an letzterer nicht vorbei. Wenn Straßen menschenleer sind und Türen schnell wieder geschlossen werden, dann wird klar: Dieser Ort ist besonders.