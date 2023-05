Mühle, Alte Brauerei, Park: So soll sich die Umgebung des Schlosses Pfaffroda verändern

Das Schloss Pfaffroda soll umfassend saniert werden. In Zukunft können darin Waldbesitzer Seminare der neuen Waldakademie besuchen und in den historischen Mauern übernachten. Mehrere Millionen Euro werden von der Familie von Schönberg mithilfe von Fördermitteln investiert. Doch was wird aus dem Umfeld?