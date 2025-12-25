Ohne Karpfen kein Silvester: Seit mehr als 30 Jahren sorgt Michael Helmert für Fisch auf dem Tisch vieler Erzgebirger

Fisch fasziniert den Rübenauer schon seit der Kindheit. Er verarbeitet ihn oder verkauft ihn ganz wie zum Jahreswechsel. Doch er stellt auch fest, dass sich gerade bei jungen Kunden etwas verändert.

Nicht Fleisch, sondern Fisch kommt bei Michael Helmert zu Silvester auf den Tisch. Am liebsten Karpfen und am liebsten nach Mutters Rezept. „Fisch hat mich immer schon fasziniert", sagt der Rübenauer. Diese Leidenschaft teilt er gern mit seinen Kunden, gerade kurz vor dem Jahreswechsel. Denn sowohl am 30. als auch am 31. Dezember startet er...