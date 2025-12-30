Karpfen zu Silvester im Erzgebirge: Was er kostet und wo es ihn in der Region zu kaufen gibt

Fisch zu Silvester oder Neujahr gehört zu den erzgebirgischen Traditionen. Favorit ist zweifelsohne der Karpfen. Wo gibt es den zu kaufen und was kostet er? „Freie Presse“ gibt einen Überblick.

Das Erzgebirge gehört zu den Regionen, in denen zu Silvester oder am Neujahrstag traditionell ein Karpfen auf den Tisch kommt. Bis zum letzten Tag des Jahres kann man ihn bei vielen Händlern kaufen. Wo gibt es ihn noch ganz frisch? Und was kostet er in diesem Jahr? „Freie Presse“ hat sich umgehört.