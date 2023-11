Pobershau: Seit 40 Jahren dreht sich für Bernd Händel alles um Pferde

Bernd Händels Leidenschaft sind Haflinger. Für die Großponys wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit. Beim Einsatz am Pferdegöpel setzt er mit ihnen auch eine Familientradition fort.

Ein kurzes Hü, dazu ein Zungenschnalzer - und Lore trabt los. Anderthalb Runden im Uhrzeigersinn, danach anderthalb Runden in entgegengesetzter Richtung. Dann darf Lore pausieren, bis wieder ein Hü ertönt. Jedes Wochenende treibt die 20-jährige Haflingerstute so den Pferdegöpel auf dem Rudolphschacht in Lauta an. Dabei stets an ihrer Seite:...