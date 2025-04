Polizei ermittelt nach einem Vorfall in der Regionalbahn von Wolkenstein nach Chemnitz

Ist ein 40-Jähriger bei einer Fahrt mit der Bahn von einem 49-Jährigen beleidigt und bedroht worden?

Wolkenstein.

Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall in der Regionalbahn von Wolkenstein nach Chemnitz. Laut Mitteilung hatte sich ein 40-Jähriger am Sonntag gegen 14.25 Uhr im Hauptbahnhof Chemnitz an eine Streife der Bundespolizei gewandt und erklärt, auf der Fahrt von Wolkenstein nach Chemnitz von einem Mann rassistisch beleidigt sowie bedroht worden zu sein. Zudem habe der Mann den Hitlergruß gezeigt und es sei zu Handgreiflichkeiten zwischen beiden gekommen. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte die Polizei einen 49-Jährigen stellen, der aber die Aussagen des 40-Jährigen bestritt. Zur weiteren Aufklärung bittet die Polizei um Zeugenhinweise. (reu)

Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei unter der Nummer 0371 46150 entgegen.