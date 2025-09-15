Pro und Kontra: Welcher Gottesdienst passt zu mir?

Wie sollte ein Gottesdienst aussehen? Ist es der traditionelle evangelische Kausaliengottesdienst oder das neue Format von „Kirche Kunterbunt“? Zwei Perspektiven.

Traditioneller Gottesdienst ist eingestaubt und zu monoton. Glaube muss Raum für Bewegung bieten. Deswegen ist das Format „Kirche Kunterbunt" ansprechender, besonders für Familien, findet Sarah Tesche.