Der Gottesdienst in neuem Gewand findet nicht nur in der Wehrkirche, sondern auch in deren Umfeld statt.
Bild: Kristian Hahn
Der Gottesdienst in neuem Gewand findet nicht nur in der Wehrkirche, sondern auch in deren Umfeld statt.
Bild: Kristian Hahn
Meinung
Marienberg
Pro und Kontra: Welcher Gottesdienst passt zu mir?
Von Sarah Tesche und Anke Ullrich
Wie sollte ein Gottesdienst aussehen? Ist es der traditionelle evangelische Kausaliengottesdienst oder das neue Format von „Kirche Kunterbunt“? Zwei Perspektiven.

Traditioneller Gottesdienst ist eingestaubt und zu monoton. Glaube muss Raum für Bewegung bieten. Deswegen ist das Format „Kirche Kunterbunt“ ansprechender, besonders für Familien, findet Sarah Tesche.
