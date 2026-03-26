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Wegen der Bauarbeiten ist das Bad aktuell weniger frequentiert.
Wegen der Bauarbeiten ist das Bad aktuell weniger frequentiert. Foto: Kristian Hahn
Mitarbeiterin Lucie Weitzova bereitet im Wellnessbereich das Traumbad für den nächsten Besucher vor.
Mitarbeiterin Lucie Weitzova bereitet im Wellnessbereich das Traumbad für den nächsten Besucher vor. Foto: Kristian Hahn
Die Montage der neuen Rutschen am Aqua Marien hat begonnen.
Die Montage der neuen Rutschen am Aqua Marien hat begonnen. Foto: Kristian Hahn
Wegen der Bauarbeiten ist das Bad aktuell weniger frequentiert.
Wegen der Bauarbeiten ist das Bad aktuell weniger frequentiert. Foto: Kristian Hahn
Mitarbeiterin Lucie Weitzova bereitet im Wellnessbereich das Traumbad für den nächsten Besucher vor.
Mitarbeiterin Lucie Weitzova bereitet im Wellnessbereich das Traumbad für den nächsten Besucher vor. Foto: Kristian Hahn
Die Montage der neuen Rutschen am Aqua Marien hat begonnen.
Die Montage der neuen Rutschen am Aqua Marien hat begonnen. Foto: Kristian Hahn
Marienberg
Ritterschlag für Aqua Marien: Erlebnisbad platziert sich direkt hinter weltgrößter Therme Erding
Redakteur
Von Thomas Wittig
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In einem Ranking von 143 deutschen Erlebnisbädern landet das Marienberger Bad auf dem Treppchen. Was macht das Team im Aqua Marien anders als andere?

„War dreimal bei euch im Bad bisher ... Es ist groß, Sauberkeit ist schon erstaunlich gut. Auch das Essen ist top sowie die Freundlichkeit.“ „Trotz Umbau, ordentlich, sauber und gut nutzbar. Alles vorhanden was gebraucht wird.“ Das schreiben Besucher des Marienberger Erlebnisbades beim Suchmaschinenanbieter Google. Insgesamt finden sich...
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