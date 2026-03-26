Ritterschlag für Aqua Marien: Erlebnisbad platziert sich direkt hinter weltgrößter Therme Erding

In einem Ranking von 143 deutschen Erlebnisbädern landet das Marienberger Bad auf dem Treppchen. Was macht das Team im Aqua Marien anders als andere?

„War dreimal bei euch im Bad bisher ... Es ist groß, Sauberkeit ist schon erstaunlich gut. Auch das Essen ist top sowie die Freundlichkeit.“ „Trotz Umbau, ordentlich, sauber und gut nutzbar. Alles vorhanden was gebraucht wird.“ Das schreiben Besucher des Marienberger Erlebnisbades beim Suchmaschinenanbieter Google. Insgesamt finden sich... „War dreimal bei euch im Bad bisher ... Es ist groß, Sauberkeit ist schon erstaunlich gut. Auch das Essen ist top sowie die Freundlichkeit.“ „Trotz Umbau, ordentlich, sauber und gut nutzbar. Alles vorhanden was gebraucht wird.“ Das schreiben Besucher des Marienberger Erlebnisbades beim Suchmaschinenanbieter Google. Insgesamt finden sich...