Seiffen: Klöppeltreffen zeigt, wie ein Traditionshandwerk bewahrt wird

Das Interesse an der Spitzentechnik ist in den zurückliegenden Jahren wieder gestiegen. Im Spielzeugdorf zeigen Experten und Nachwuchs ihr Können.

Das Klöppeln gehört zum Erzgebirge wie der Bergbau und die Holzkunst. Besondere Einblicke in dieses traditionsreiche Handwerk können Gäste am kommenden Wochenende in Seiffen erlangen. Im Spielzeugdorf steigt ab Samstag, 10 Uhr, im Haus des Gastes die 13. Auflage des internationalen Klöppeltreffens.