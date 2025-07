Sie kommen mit der Wärme: Schädlinge bedrohen auch Ernte im Erzgebirge

Blattlaus, Rapserdfloh und Co. setzen Erzgebirgsbauern zu. Auch die Schilf-Glasflügelzikade ist im Anmarsch. Der Klimawandel verschärft die Situation. Wie bedrohlich ist die Lage?

Ein kleines Insekt bereitet Landwirten große Sorge. Die Schilf-Glasflügelzikade breitet sich zunehmend auf landwirtschaftlichen Ackerbau- und Gemüseflächen in Deutschland aus und richtet Schaden an, indem sie bakterielle Pflanzenkrankheiten überträgt. 2008 wurde erstmals ein Befall an Zuckerrüben beobachtet. Seit 2021 nutzt die Zikade auch...