Ekkehard Legler will mit einem Festwochenende an die wirtschaftliche Glanzzeit Blumenaus erinnern.
Ekkehard Legler will mit einem Festwochenende an die wirtschaftliche Glanzzeit Blumenaus erinnern. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Spielzeug trifft Kleiderbügel: Blumenau erinnert sich an seine industrielle Geschichte
Von Ingolf Wappler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Hallen der alten Kleiderbügelfabrik stehen seit Jahren leer. Doch am Wochenende kehrt Leben zurück: Mit Ausstellungen, Musik und Geschichten feiert Blumenau sein industrielles Erbe.

Wenn Ekkehard Legler die schweren Türen seiner Fabrikhalle öffnet, fühlt er sich zurückversetzt. In seiner Erinnerung hört er das Rattern der Maschinen, das Zischen des Dampfes, riecht den Duft von Holz. Doch die Geräusche sind verstummt. Seit 2011 stehen die Maschinen in der Kleiderbügelfabrik in Blumenau still.
13:32 Uhr
2 min.
Brandstiftung an Bahn-Schaltkasten? Ermittler suchen Zeugen
Die Ermittlungen zu der mutmaßlich vorsätzlichen Brandstiftung an einem Sicherungskasten eines Stellwerks in Lehrte bei Hannover dauern an.
Eine zerstörte Kabelanlage nahe Hannover hat für massive Beeinträchtigungen im Bahnverkehr geführt. Welche Erkenntnisse haben die Ermittler?
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
24.08.2025
3 min.
Reitzenhain feiert die Flöhatalbahn: Die Geschichte des Grenzbahnhofs lebt für ein Wochenende wieder auf
Der alte Ikarus-Bus pendelte zwischen den Bahnhöfen Reitzenhain und Krima.
Reitzenhain hat am Wochenende 150 Jahre Flöhatalbahn gefeiert und dabei einen Besucheransturm erlebt. Führungen, Musik und Ausstellungen machten das Jubiläum zu einem besonderen Ereignis.
Ingolf Wappler
13:28 Uhr
6 min.
Israels Militär beginnt Bodenoffensive in Stadt Gaza
Das israelische Militär rückt auf die Stadt Gaza vor.
Das Militär rückt in Richtung des Stadtzentrums von Gaza vor. Nach schweren Angriffen ist von Dutzenden Toten die Rede. In der Stadt befinden sich noch Hunderttausende Zivilisten.
10:00 Uhr
4 min.
Chemnitzer Steinmetz haucht der Villa Dost neues Leben ein und setzt sichtbares Zeichen für das steinerne Erbe der Stadt
Mit Leidenschaft fürs Handwerk: Steinmetzmeister Till Apfel bringt der Villa Dost ihren verloren geglaubten Schmuck zurück – Stück für Stück aus Porphyrtuff.
Mit historischem Porphyrtuff und viel Geduld hat Till Apfel dem markanten Turm der Villa Dost seinen Zinnenkranz zurückgegeben. Ein Denkmal erzählt nun wieder von Chemnitzer Handwerkskunst.
Ingolf Wappler
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
Mehr Artikel