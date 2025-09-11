Spielzeug trifft Kleiderbügel: Blumenau erinnert sich an seine industrielle Geschichte

Die Hallen der alten Kleiderbügelfabrik stehen seit Jahren leer. Doch am Wochenende kehrt Leben zurück: Mit Ausstellungen, Musik und Geschichten feiert Blumenau sein industrielles Erbe.

Wenn Ekkehard Legler die schweren Türen seiner Fabrikhalle öffnet, fühlt er sich zurückversetzt. In seiner Erinnerung hört er das Rattern der Maschinen, das Zischen des Dampfes, riecht den Duft von Holz. Doch die Geräusche sind verstummt. Seit 2011 stehen die Maschinen in der Kleiderbügelfabrik in Blumenau still.