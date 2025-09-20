Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Selina Henker aus Kleinschirma freute sich über zwei prächtige Steinpilze.
Selina Henker aus Kleinschirma freute sich über zwei prächtige Steinpilze. Bild: Mike Baldauf
Selina Henker aus Kleinschirma freute sich über zwei prächtige Steinpilze.
Selina Henker aus Kleinschirma freute sich über zwei prächtige Steinpilze. Bild: Mike Baldauf
Marienberg
Start in die Herbstsaison 2025: Was Pilzsammler jetzt im Erzgebirge finden können
Redakteur
Von Mike Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einer langen Flaute zeigen sich im Erzgebirge wieder Steinpilze, Pfifferlinge und Maronen. Eine geführte Pilzwanderung bei Reifland hat am Wochenende gezeigt: Die Pilzsaison 2025 könnte jetzt richtig losgehen.

Zwei Stunden Waldspaziergang, gefüllte Körbe – und jede Menge Geschichten: Die Pilzwanderung am Samstag im Röthenbacher Wald bei Reifland hat gezeigt, dass sich ein Blick zwischen Moos und Laub wieder lohnt. Nach der bislang eher mauen Saison sprießen jetzt Steinpilze, Pfifferlinge und Maronen. Noch sind es erst Vorboten – aber die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.09.2025
2 min.
Medizinischer Notfall am Rande des Blasmusikfestivals im Erzgebirge lässt Musikern den Atem stocken
Die Rettungskette hat bestens funktioniert, heißt es vom Veranstalter.
Schrecksekunde gleich zu Beginn des dreitägigen Europäischen Blasmusikfestes im Erzgebirge. Nicht auszudenken, wenn das wenige Stunden zuvor auf der Autobahn geschehen wäre. Notfall mit Happy End.
Beate Kindt-Matuschek
21:15 Uhr
4 min.
Neue Richterwahl steht im Bundestag an: Klappt es jetzt?
Drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht soll der Bundestag am Donnerstag bestimmen. Der erste Anlauf dazu war vor der Sommerpause schiefgegangen.
Im zweiten Anlauf will die schwarz-rote Koalition drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht benennen. Die Mehrheitsverhältnisse sind schwierig.
Rebekka Wiese
21.09.2025
2 min.
16. Erzgebirgskrimi „Stille Mitte“: Warum Kommissar Winkler in Aue ermittelt
Kommissar Winkler (Kai Scheve, hier mit Teresa Weißbach), ermittelt wieder.
Ein mysteriöser Todesfall führt Kommissar Winkler in die Garagenhöfe im Westerzgebirge. Fans dürfen sich auf Spannung und überraschende Wendungen freuen. Und eine gute Nachricht gibt es.
Thomas Mehlhorn
14.08.2025
4 min.
Sommersteinpilz und Hexenröhrling: Lohnt sich derzeit die Pilzsuche in Westsachsen?
Hexenröhrlinge sind laut Pilzberater Werner Stolpe in Westsachsen häufig zu finden. Und das von Mitte Mai bis in den Oktober.
Wenn Pilzberater Werner Stolpe aus dem Wald kommt, hat er immer Pilze im Korb. Obwohl Sammler mancherorts sehr erfolgreich sind, fällt seine Beurteilung der bisherigen Pilzsaison aber verhalten aus.
Cristina Zehrfeld
11.08.2025
4 min.
Auf in den Wald: Diese schmackhaften Pilze kann man jetzt im Vogtland finden
Einen ganzen Korb voller Pilze hat der Syrauer Pilzberater Steffen Schmidt gesammelt. Anfängern rät er, nur die Pilze mitzunehmen, die man kennt - oder den Experten-Rat einholen.
Die Schwamme-Saison ist eröffnet. Zwei Pilz-Experten geben Tipps, welche Pilze man stehen lassen sollte und welche in den Korb gehören. Und ein feines Pilzrezept ist auch dabei.
Cornelia Henze
21:07 Uhr
4 min.
Frankreich streitet über Steuer für Superreiche
Als neuer französischer Premier soll Sebastien Lecornu sparen, aber zugleich gesellschaftliche Konflikte befrieden.
Ein Ökonom hat eine große Debatte über soziale Gerechtigkeit und mehr Abgaben für Multimillionäre ausgelöst – sie setzt den Premier unter Druck.
Birgit Holzer
Mehr Artikel