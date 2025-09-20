Start in die Herbstsaison 2025: Was Pilzsammler jetzt im Erzgebirge finden können

Nach einer langen Flaute zeigen sich im Erzgebirge wieder Steinpilze, Pfifferlinge und Maronen. Eine geführte Pilzwanderung bei Reifland hat am Wochenende gezeigt: Die Pilzsaison 2025 könnte jetzt richtig losgehen.

Zwei Stunden Waldspaziergang, gefüllte Körbe – und jede Menge Geschichten: Die Pilzwanderung am Samstag im Röthenbacher Wald bei Reifland hat gezeigt, dass sich ein Blick zwischen Moos und Laub wieder lohnt. Nach der bislang eher mauen Saison sprießen jetzt Steinpilze, Pfifferlinge und Maronen. Noch sind es erst Vorboten – aber die...