Straßensperrung im Erzgebirge: Landesamt nennt Freigabedatum für neue Brücke

Die Arbeiten zum Ersatzneubau der Brücke an der S 211 in Heidersdorf stehen vor dem Abschluss. Doch nach dem Ende der Vollsperrung wird es am Bauwerk vorerst noch eine Ampel geben.

Ein Ende ist in Sicht: Für den Ersatzneubau der Brücke an der S 211 in Heidersdorf ist der Abschluss der Bauarbeiten in greifbare Nähe gerückt. Damit wird auch die kilometerlange Umleitung hinfällig, denn bisher mussten Verkehrsteilnehmer auf der Strecke zwischen Neuhausen und Heidersdorf den Umweg über Sayda in Kauf nehmen.