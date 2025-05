„Trabi, das ist auch Lebensgefühl“: Erzgebirger erfüllt sich Traum von der eigenen Edel-Rennpappe

1077 Trabis gibt es aktuell im Erzgebirge. Einer von ihnen befindet sich in Wolkenstein. Es ist ein ganz besonderer Trabant, der seinem Besitzer jahrelange Arbeit abverlangt hat.

Mal schnell ein paar Brötchen holen: Für Stefan Schulze ist das nicht drin. Wenn er mit seinem Trabi in seinem Heimatort Wolkenstein unterwegs ist und beim Bäcker vorfährt, dann muss er erst einmal die Fragen der staunenden Passanten beantworten. Was hat es mit den Farben auf sich? Wie viel PS hat der Motor? Und überhaupt: Wie um alles in der...