Tradition im Erzgebirge: Feuerwehren starten mit Knutfest ins neue Jahr – Die schönsten Bilder

Überall im Erzgebirge haben am Wochenende die ausgedienten Weihnachtsbäume gebrannt. Die Feuerwehren machen vielerorts daraus ein Fest.

Knutfest, Winterfeuer oder Weihnachtsbaumbrennen – die Feste, die zu Anfang des Jahres bei den Feuerwehren der Region stattfinden, haben verschiedene Namen. Doch allen gleich ist, dass man hier ausgediente Weihnachtsbäume abgeben und bei Roster sowie Glühwein gemeinsam feiern kann. Solche Feste fanden am Wochenende unter anderem am Freitag in...