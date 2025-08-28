Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation. Bild: Kristian Hahn
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Redakteur
Von Thomas Wittig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.

Seit Generationen ist die Fleischerei Kempe im Olbernhauer Ortsteil Blumenau für viele Menschen der Region ein fester Anlaufpunkt für Wurst- und Fleischspezialitäten. Doch nun wankt auch dieser Traditionsbetrieb im Erzgebirge. Das Unternehmen befindet sich im vorläufigen Insolvenzverfahren. Den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.06.2025
4 min.
„Es wird immer verrückter“: Wie die Bürokratie einen Fleischermeister aus dem Erzgebirge zermürbt
Gabriele und Volker Straßberger bei der ungeliebten Büroarbeit.
Volker Straßberger liebt seinen Beruf, doch Auflagen und Dokumentationspflichten setzen ihm zu. Über einen Fleischermeister, der sein Handwerk nicht mehr ausüben kann.
Georg Müller
10.08.2025
3 min.
Traditionsradtour durchs Erzgebirge: Was futtern die 799 Teilnehmer?
Die Familien Glaß, Rinno und Pieper machen Rast mit Luke (vorn), Luna und Finn.
Die perfekt organisierte 29. Olbernhauer Radtour ist Geschichte. Die Teilnehmer, Neulinge wie Wiederholungstäter, schwören besonders auf die Gemeinschaft. Haben sie Durchhaltetipps?
Katrin Kablau
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
30.08.2025
4 min.
Deutliche Preiserhöhung in Zwickauer Parkhäusern: Warum Kunden künftig mehr zahlen müssen
Betreiber Contipark hat die Preise in den Zwickauer Parkhäusern angehoben.
Der Anbieter Contipark hat die Preise in allen drei Parkhäusern in Zwickau deutlich angehoben. Ziehen jetzt auch die städtischen Parkflächen nach?
Jim Kerzig
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
Mehr Artikel