Unfall im Erzgebirge: Opel überschlägt sich

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw von der Fahrbahn ab. Es entstanden mehrere Tausend Euro Sachschaden.

Verhältnismäßig glimpflich ist ein Unfall am Dienstagabend bei Großrückerswalde ausgegangen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, war gegen 19.12 Uhr ein Opel auf dem Kärrnerweg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 30-Jährige Fahrer nahe des Flugplatzes nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich anschließend. Er...