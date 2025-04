„Uns zieht es den Boden weg“: Lasche Winter setzen der Seiffener Sportwelt Preußler zu

Der vergangene Winter war ein Totalreinfall, in dieser Saison lief es besser. Frank Preußler kämpft in Seiffen um sein Lebenswerk und setzt auf ungewöhnliche Ideen.

Die Seiffener Sportwelt Preußler ist sein Lebenswerk. Mit enormen Einsatz hat Frank Preußler das Wintersportareal in den vergangenen Jahren aufgebaut, eine Eisbahn geschaffen, eine Loipe, einen kleinen Skihang und vieles mehr. Um so mehr schmerzt es ihn, was aktuell passiert. Wegen des fortschreitenden Klimawandels werden die Winter kürzer....