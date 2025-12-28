MENÜ
Den in Blau gekleideten Eishockey-Räuchermann, den Mario Tischendorf erhielt, wird es als Sonderedition auch in den schwarz-gelben Trikots der Icecrackers geben.
Den in Blau gekleideten Eishockey-Räuchermann, den Mario Tischendorf erhielt, wird es als Sonderedition auch in den schwarz-gelben Trikots der Icecrackers geben. Bild: Andreas Bauer
Die hier angreifenden Icecrackers trennten sich im traditionellen „Christmas Game“ 9:9 vom Team Sindy aus Litvinov.
Die hier angreifenden Icecrackers trennten sich im traditionellen „Christmas Game" 9:9 vom Team Sindy aus Litvinov. Bild: Andreas Bauer
Neben einer Eisdisco gehörte auch eine Feuershow zum Rahmenprogramm des „Christmas Games“.
Neben einer Eisdisco gehörte auch eine Feuershow zum Rahmenprogramm des „Christmas Games". Bild: Andreas Bauer
Marienberg
Eishockey in Seiffen: Neuer Räuchermann krönt Jubiläum der Icecrackers
Von Andreas Bauer
Geschenke hat es zum runden Geburtstag der Puckjäger aus dem Spielzeugdorf einige gegeben. Eins stach beim „Christmas Game“ gegen ein Freizeitteams aus Litvinov allerdings heraus.

Sogar Petrus schien an die Icecrackers gedacht zu haben. Als am Samstagabend das Jubiläum „20 Jahre Eishockey in Seiffen“ gefeiert wurde, ging Eisregen nieder. Trotz eisigem Wind und glatter Straßen kamen mehr als 250 Gäste, um mit dem Freizeit-Team aus dem Spielzeugdorf den runden Geburtstag zu feiern.
