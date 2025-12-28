Eishockey in Seiffen: Neuer Räuchermann krönt Jubiläum der Icecrackers

Geschenke hat es zum runden Geburtstag der Puckjäger aus dem Spielzeugdorf einige gegeben. Eins stach beim „Christmas Game“ gegen ein Freizeitteams aus Litvinov allerdings heraus.

Sogar Petrus schien an die Icecrackers gedacht zu haben. Als am Samstagabend das Jubiläum „20 Jahre Eishockey in Seiffen" gefeiert wurde, ging Eisregen nieder. Trotz eisigem Wind und glatter Straßen kamen mehr als 250 Gäste, um mit dem Freizeit-Team aus dem Spielzeugdorf den runden Geburtstag zu feiern.