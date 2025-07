Von Pyroshow bis Salsa: In der Region starten heiße Events am kommenden Wochenende

Im mittleren Erzgebirge ist der Sommer längst angekommen. Passend dazu gibt es an den freien Tagen gleich mehrere heiße Events.

Das zweite Ferienwochenende bietet im mittleren Erzgebirge gleich mehrere sehenswerte Veranstaltungen. Ein Überblick:Salsa Event in Marienberg: Heiße Melodien, schwungvolle Rhythmen und karibische Lebensfreude werden am Samstag zum Salsa Event in der Marienberger Baldauf-Villa geboten. Los geht es 16 Uhr. Auf dem Programm stehen Salsa-,...