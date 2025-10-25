Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Marienberg
  • |

  • Weihnachtsmärkte im Sicherheitsfokus: Wie Städte im Erzgebirge auf neue Bedrohungen reagieren

Mobile Durchfahrtssperren kamen schon im vergangenen Jahr in mehreren deutschen Städten auf den Weihnachtsmärkten zum Einsatz. Nun ziehen auch Städte im Erzgebirge nach.
Mobile Durchfahrtssperren kamen schon im vergangenen Jahr in mehreren deutschen Städten auf den Weihnachtsmärkten zum Einsatz. Nun ziehen auch Städte im Erzgebirge nach. Bild: Andreas Arnold/dpa
Mobile Durchfahrtssperren kamen schon im vergangenen Jahr in mehreren deutschen Städten auf den Weihnachtsmärkten zum Einsatz. Nun ziehen auch Städte im Erzgebirge nach.
Mobile Durchfahrtssperren kamen schon im vergangenen Jahr in mehreren deutschen Städten auf den Weihnachtsmärkten zum Einsatz. Nun ziehen auch Städte im Erzgebirge nach. Bild: Andreas Arnold/dpa
Marienberg
Weihnachtsmärkte im Sicherheitsfokus: Wie Städte im Erzgebirge auf neue Bedrohungen reagieren
Redakteur
Von Mike Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn Ende November die ersten Märkte öffnen, ist klar: Die Kommunen im Erzgebirge wollen Festlichkeit und Sicherheit miteinander verbinden. Konzepte wurden überarbeitet, Barrieren angeschafft. Ein Sicherheitsexperte blickt kritisch auf das Geschehen.

Ein Jahr nach dem Anschlag in Magdeburg, bei dem sechs Menschen getötet und mehr als 300 verletzt wurden, bereiten sich die Kommunen auf die neue Weihnachtsmarktsaison vor – mit überarbeiteten Sicherheitskonzepten, neuem Gerät und der Erkenntnis, dass Schutz auf Dauer Geld kostet.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:48 Uhr
2 min.
Schneefall sorgt im Erzgebirge für Behinderungen
Rund um den Fichtelberg kam es zu Verkehrsbehinderungen. Autos blieben liegen.
In der Kammlagen hat es am Sonntag zum Teil Schneesturm gegeben. Der Wintereinbruch überraschte auch Autofahrer.
Kjell Riedel und André März
10:05 Uhr
2 min.
US-Einwanderungsbehörde nimmt britischen Kommentatoren fest
Die US-Heimatschutzbehörde hat einen britischen Kommentator festgenommen
Ein britischer Journalist ist auf Vortragsreise in den USA und wird dort festgenommen. Einer Organisation zufolge könnte seine Kritik am Vorgehen Israels in Gaza eine Rolle gespielt haben.
19.10.2025
4 min.
Mehr Sicherheit: Weihnachtsmärkte im Vogtland rüsten nach
Mobile Durchfahrtssperren kamen bereits im vergangenen Jahr in mehreren deutschen Städten auf den Weihnachtsmärkten zum Einsatz. Plauen zieht in diesem Jahr nach.
In fünf Wochen öffnet in Plauen der erste Weihnachtsmarkt im Vogtland. Dort und in anderen Städten werden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Plauen setzt erstmals neue mobile Durchfahrtssperren ein. Und anderenorts?
Bernd Jubelt
Von Grit Baldauf
2 min.
26.10.2025
2 min.
Kommentar zur Freiberger-OB-Wahl: Ein Sieg – und eine Bewährungsprobe
Meinung
Redakteur
Wahlaufsteller zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg.
Freiberg hat gewählt: Philipp Preißler hat das Ergebnis aus dem ersten Wahlgang nochmals verbessert. Nun muss er zeigen, wie er die Herausforderungen für die Stadt und die Verwaltung meistert.
Grit Baldauf
10:06 Uhr
5 min.
Buhrufe als Vorgeschmack? - Norris' Kampf als WM-Führender
P1 für Platz eins - wird das am Ende auch der Rang für Lando Norris in der WM sein?
Lando Norris führt die WM an - nach Monaten wieder. Wie sich das auch anfühlen kann, bekam er in Mexiko zu spüren. Die Frage ist: Wer ist nun sein ärgster Widersacher?
Jens Marx, dpa
Von Thomas Croy
2 min.
23.10.2025
2 min.
Kommentar zum Sicherheitskonzept für den Weihnachtskonzert: Zufahrtsschutz ist keine Spaßbremse
Meinung
Redakteur
Das oberste Ziel ist die Sicherheit der Besucher des Zwickauer Weihnachtsmarkts.
Auch wenn es für etliche Autofahrer vielleicht auf Kosten der Bequemlichkeit gehen mag: Zwickau setzt für die Adventszeit auf Risikominimierung statt Panikmache.
Thomas Croy
Mehr Artikel