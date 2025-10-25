Weihnachtsmärkte im Sicherheitsfokus: Wie Städte im Erzgebirge auf neue Bedrohungen reagieren

Marienberg
Wenn Ende November die ersten Märkte öffnen, ist klar: Die Kommunen im Erzgebirge wollen Festlichkeit und Sicherheit miteinander verbinden. Konzepte wurden überarbeitet, Barrieren angeschafft. Ein Sicherheitsexperte blickt kritisch auf das Geschehen.
Ein Jahr nach dem Anschlag in Magdeburg, bei dem sechs Menschen getötet und mehr als 300 verletzt wurden, bereiten sich die Kommunen auf die neue Weihnachtsmarktsaison vor – mit überarbeiteten Sicherheitskonzepten, neuem Gerät und der Erkenntnis, dass Schutz auf Dauer Geld kostet.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.