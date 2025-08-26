Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Gesang des männlichen Weinhähnchens ist unverkennbar.
Der Gesang des männlichen Weinhähnchens ist unverkennbar. Bild: imago stock
Der Gesang des männlichen Weinhähnchens ist unverkennbar.
Der Gesang des männlichen Weinhähnchens ist unverkennbar. Bild: imago stock
Marienberg
Weinhähnchen im Erzgebirge: Mediterrane Heuschrecke jetzt auch am Kamm
Redakteur
Von Mike Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Rübenauer Naturschützer hat erstmals am Erzgebirgskamm ein Weinhähnchen nachgewiesen. Die Funde zeigen, wie sich Lebensräume von Tierarten durch den Klimawandel auch in Sachsen verschieben.

In Rübenau ist erstmals am Erzgebirgskamm ein Weinhähnchen nachgewiesen worden. „Entdeckt hat die mediterrane Heuschreckenart meine Tochter“, sagt Kay Meister. Als der Biologe vor wenigen Tagen mit seiner Familie im heimischen Garten am Lagerfeuer saß, rief die Elfjährige plötzlich: „Mama, so eine Heuschrecke habe ich noch nie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
25.07.2025
5 min.
So fruchtig ist der Sommer selten: Wie Erzgebirger rekordverdächtige Obst- und Beerenernte verarbeiten
Philipp Förster bestückt die Mosterei in Mildenau.
Obstbäume und Sträucher hängen im Erzgebirge voller Früchte. Kleingärtner freuen sich über ihre Erträge, Mostereien geraten an ihre Grenzen. Nur ganz oben im Kammgebiet ist die Ernte dürftig. Ein Biologe weiß warum.
Mike Baldauf
27.07.2025
4 min.
Funklöcher in Sachsen: Mobilnetz hat immer noch regionale Lücken
Mit der Funkloch-App können Smartphone-Nutzer dabei helfen, Schwachstellen im Mobilfunknetz zu dokumentieren.
Vor allem im Erzgebirge, im Vogtland und in der Sächsischen Schweiz gibt es stellenweise gar keinen Empfang. Das zeigen Daten einer bundesweiten Messwoche durch Smartphone-Nutzer.
Tobias Wolf
Mehr Artikel