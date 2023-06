Wie wird das Kurparkfest am Wochenende in Warmbad?

Der Sommer nähert sich mit großen Schritten. Neben Eisdielen und Freibädern, die dann zumeist überbevölkert sind, hat auch noch etwas anderes Hochkonjunktur in dieser Jahreszeit: Open-Air-Veranstaltungen - am besten unter blauem Himmel. Menschen, die sich für Musik, Theater und Tanz an der frischen Luft begeistern können, kommen am Wochenende in...