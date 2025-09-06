Zu klein: Bibliothek in Lengefeld schließt zugunsten eines neuen Standorts

Die neuen Räumlichkeiten sind deutlich größer, müssen aber erst baulich auf Vordermann gebracht werden. Wann die Eröffnung geplant ist.

Die Bibliothek Am Markt 6 in Lengefeld wird geschlossen. Die Stadt Pockau-Lengefeld will das Gebäude veräußern. Der Verkauf nicht ausschließlich öffentlich genutzter Liegenschaften, die sich im Eigentum der Stadt befinden, ist Teil der Haushaltskonsolidierung. Dennoch müssen die Lengefelder künftig nicht auf eine Bücherei verzichten. Sie...