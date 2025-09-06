Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Etwa 9500 Medien stehen derzeit in der Lengefelder Bibliothek bereit. Aus Platzgründen sind Bücher teilweise in Kartons gelagert.
Etwa 9500 Medien stehen derzeit in der Lengefelder Bibliothek bereit. Aus Platzgründen sind Bücher teilweise in Kartons gelagert. Bild: Kristian Hahn
Etwa 9500 Medien stehen derzeit in der Lengefelder Bibliothek bereit. Aus Platzgründen sind Bücher teilweise in Kartons gelagert.
Etwa 9500 Medien stehen derzeit in der Lengefelder Bibliothek bereit. Aus Platzgründen sind Bücher teilweise in Kartons gelagert. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Zu klein: Bibliothek in Lengefeld schließt zugunsten eines neuen Standorts
Redakteur
Von Thomas Wittig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die neuen Räumlichkeiten sind deutlich größer, müssen aber erst baulich auf Vordermann gebracht werden. Wann die Eröffnung geplant ist.

Die Bibliothek Am Markt 6 in Lengefeld wird geschlossen. Die Stadt Pockau-Lengefeld will das Gebäude veräußern. Der Verkauf nicht ausschließlich öffentlich genutzter Liegenschaften, die sich im Eigentum der Stadt befinden, ist Teil der Haushaltskonsolidierung. Dennoch müssen die Lengefelder künftig nicht auf eine Bücherei verzichten. Sie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.09.2025
5 min.
Maite Kelly macht ihre Fans im Vogtland glücklich
Maite Kelly ans Publikum: „Ich gehöre zu euch mit all meinen Kurven.“
Fast zwei Stunden nonstop: Maite Kelly gab am Freitag ein mitreißendes Konzert im Naturtheater Bad Elster. Mittendrin: Jasmin Sattler (9), ihr größter Fan aus Klingenthal. „Freie Presse“ hat sie beim Konzert begleitet.
Eckhard Sommer
17.07.2025
3 min.
Erlebnisspielplatz Kalkwerk in Lengefeld: So spannend könnte er aussehen
So könnte die Erlebnisspielburg Kalkwerk einmal aussehen.
Das Projekt ist kein Schnäppchen. Und noch gibt es eine Finanzierungslücke. Um die zu schließen, geht der Ortschaftsrat Lengefeld einen ungewöhnlichen Weg.
Thomas Wittig
05.08.2025
4 min.
Insolvenzschock: Traditionshotel „Waldesruh“ in Lengefeld kämpft ums Überleben
Seit 30 Jahren am Markt, jetzt insolvent: Der Hotelbetrieb „Waldesruh“ in Lengefeld.
Inhaber Jörg Nieschalk selbst hat Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Seit knapp 30 Jahren betreibt er das Haus. Wie geht es damit jetzt weiter?
Thomas Wittig
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
19:00 Uhr
4 min.
St. Egidien: Warum so viele VW-Leute zu diesem Automobilzulieferer wollen
Der frischgebackene Facharbeiter Leon Reinisch (li.) und Mario Ludwig, Chef des Werkzeugbaus bei ACPS, an einem Umformwerkzeug, das 800 Kilo schwer ist und in rund 250 Arbeitsstunden gefertigt wurde.
Als bester Azubi wurde jetzt ein Mitarbeiter von ACPS in St. Egidien ausgezeichnet. Im Gegensatz zu vielen anderen in der Auto-Branche sind sein Arbeitsplatz und die seiner Kollegen sicher. Das liegt an den speziellen Produkten des Unternehmens.
Bernd Appel
19:00 Uhr
1 min.
Frankreichs Regierung stürzt bei Vertrauensfrage
Frankreichs Premier verliert Vertrauensfrage.
Frankreichs Minderheitsregierung von Premier François Bayrou ist gescheitert. Das Mitte-Rechts-Kabinett verlor eine Vertrauensfrage in der Nationalversammlung, Bayrou muss nun den Rücktritt der...
Mehr Artikel