Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler. Bild: Thomas Fritzsch/Repro
Marienberg
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Von Thomas Fritzsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.

Volkmar Wegbrod aus Oberscheibe hat beim Stammtisch-Warmup überraschend für Diskussionsstoff sorgt. Präsentierte er doch sein eben erst fertig restauriertes Motorrad, ein Eigenbau, Baujahr 1984: eine Roland-Rentzsch-Rennmaschine, 125-ccm-Zweizylinder mit 42 PS. Gefahren wurde sie in Rennen einst von Peter Junghans.
