Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen

Marienberg
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Volkmar Wegbrod aus Oberscheibe hat beim Stammtisch-Warmup überraschend für Diskussionsstoff sorgt. Präsentierte er doch sein eben erst fertig restauriertes Motorrad, ein Eigenbau, Baujahr 1984: eine Roland-Rentzsch-Rennmaschine, 125-ccm-Zweizylinder mit 42 PS. Gefahren wurde sie in Rennen einst von Peter Junghans.
