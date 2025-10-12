Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen

Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.

Volkmar Wegbrod aus Oberscheibe hat beim Stammtisch-Warmup überraschend für Diskussionsstoff sorgt. Präsentierte er doch sein eben erst fertig restauriertes Motorrad, ein Eigenbau, Baujahr 1984: eine Roland-Rentzsch-Rennmaschine, 125-ccm-Zweizylinder mit 42 PS. Gefahren wurde sie in Rennen einst von Peter Junghans.