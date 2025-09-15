Zurück zu den Wurzeln: Familie trifft sich auf angestammtem Schloss im Erzgebirge

Marienberg
Die Familie von Schönberg ist weltweit verzweigt. Deshalb finden regelmäßige Treffen statt – schon seit 350 Jahren. Dabei wird aber nicht nur in der Vergangenheit geschwelgt.
Sie waren unter anderem als Kardinäle, Bischöfe oder Berghauptmänner tätig – Mitglieder der Familie von Schönberg haben sächsische Geschichte mitgeschrieben. Bis heute treffen sich die Nachkommen regelmäßig aller zwei Jahre. Jetzt kamen etwa 70 von Schönbergs aus neun Nationen – vom Kleinkind bis zum Senior – auf Schloss Pfaffroda...
