Philipp von Sahr-von Schönberg (M.) im Gespräch mit Alexander und Joachim Diener von Schönberg (v. l.). Bild: Kristian Hahn
Philipp von Sahr-von Schönberg (M.) im Gespräch mit Alexander und Joachim Diener von Schönberg (v. l.). Bild: Kristian Hahn
Philipp von Sahr-von Schönberg (M.) im Gespräch mit Alexander und Joachim Diener von Schönberg (v. l.).
Philipp von Sahr-von Schönberg (M.) im Gespräch mit Alexander und Joachim Diener von Schönberg (v. l.). Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Zurück zu den Wurzeln: Familie trifft sich auf angestammtem Schloss im Erzgebirge
Von Kristian Hahn
Die Familie von Schönberg ist weltweit verzweigt. Deshalb finden regelmäßige Treffen statt – schon seit 350 Jahren. Dabei wird aber nicht nur in der Vergangenheit geschwelgt.

Sie waren unter anderem als Kardinäle, Bischöfe oder Berghauptmänner tätig – Mitglieder der Familie von Schönberg haben sächsische Geschichte mitgeschrieben. Bis heute treffen sich die Nachkommen regelmäßig aller zwei Jahre. Jetzt kamen etwa 70 von Schönbergs aus neun Nationen – vom Kleinkind bis zum Senior – auf Schloss Pfaffroda...
