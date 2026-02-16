Ältestes Haus in Dorf im Erzgebirge brennt nieder: Die Bilder des Feuerwehreinsatzes

Schwarzenberg
In der Nacht zum Montag stand in Waschleithe ein Bauernhaus in Flammen. Eine Bewohnerin rettete sich über eine Leiter. Rund 70 Feuerwehrleute kämpften gegen das Feuer. „Freie Presse“ zeigt die Bilder des Einsatzes.
In der Nacht zum Montag ist im Ortsteil Waschleithe der Stadt Grünhain-Beierfeld ein historisches Bauernhaus bei einem Brand zerstört worden. Das Gebäude aus dem Jahr 1701 gilt als das älteste Haus des Ortes. Gegen 1 Uhr wurden zahlreiche Feuerwehren aus der Region alarmiert, insgesamt waren rund 70 Einsatzkräfte vor Ort.
