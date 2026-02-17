„Die Flammen haben nichts Persönliches verschont“: Enorme Spendenbereitschaft nach Großbrand im Erzgebirge

Ein Bauernhaus in Waschleithe ist durch ein Feuer komplett zerstört worden. Die Stadtverwaltung Grünhain-Beierfeld unterstützt einen Spendenaufruf. Was zur Suche nach der Brandursache bekannt ist.

Nach einem Großbrand in Waschleithe, bei dem ein Bauernhaus komplett abgebrannt ist, sind bereits mehrere zehntausend Euro Spenden für die beiden Bewohnerinnen (58 und 85 Jahre) eingegangen. Fast 48.000 Euro waren bis Dienstagmorgen auf der Online-Plattform „Gofundme" für sie zusammengekommen.