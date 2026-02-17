MENÜ
Der Großeinsatz am Montag in Waschleithe – dort ging ein Wohnhaus in Flammen auf – sei für die Feuerwehrleute kräftezehrend gewesen, sagt der Einsatzleiter Jörg Zimmermann.
Der Großeinsatz am Montag in Waschleithe – dort ging ein Wohnhaus in Flammen auf – sei für die Feuerwehrleute kräftezehrend gewesen, sagt der Einsatzleiter Jörg Zimmermann.
Rund 70 Einsatzkräfte haben am Montag in Waschleithe stundenlang gegen die Flammen gekämpft.
Rund 70 Einsatzkräfte haben am Montag in Waschleithe stundenlang gegen die Flammen gekämpft.
Grünhain-Beierfelds Stadtwehrleiter Jörg Zimmermann hat den Großeinsatz der Feuerwehr am Montag geleitet.
Grünhain-Beierfelds Stadtwehrleiter Jörg Zimmermann hat den Großeinsatz der Feuerwehr am Montag geleitet.
Das Flammeninferno hat am Montag das Bauernhaus in Waschleithe zerstört. Nur noch die Reste der gelben Grundmauern stehen.
Das Flammeninferno hat am Montag das Bauernhaus in Waschleithe zerstört. Nur noch die Reste der gelben Grundmauern stehen.
Gut zwei Drittel des Hauses in Waschleithe riss noch am Montag ein Bagger ab.
Gut zwei Drittel des Hauses in Waschleithe riss noch am Montag ein Bagger ab.
Schwarzenberg
„Als wir kamen, war nur Rauch zu sehen“: Wehrleiter über dramatische Brandnacht im Erzgebirge
Redakteur
Von Katja Lippmann-Wagner, Jürgen Freitag
Ein Flammeninferno, dichter Rauch: In Waschleithe hat ein Großbrand am Montag ein Wohnhaus zerstört. Nun berichtet der Einsatzleiter der Feuerwehr von den Herausforderungen für die Rettungskräfte und den Spuren, die so ein Tag hinterlässt.

In Waschleithe schneit es leicht. Eigentlich ist dieser Dienstag ein ruhiger Winterferientag im Februar. Doch die Nacht auf Montag hat im Ortsteil von Grünhain-Beierfeld ihre Spuren hinterlassen. Noch immer liegt Brandgeruch in der Luft. Vom ältesten Haus des Ortes, das sich an der Hinterdorfer Straße befand, ist nicht viel übriggeblieben:...
Erschienen am: 17.02.2026 | 18:00 Uhr
