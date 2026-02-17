„Als wir kamen, war nur Rauch zu sehen“: Wehrleiter über dramatische Brandnacht im Erzgebirge

Ein Flammeninferno, dichter Rauch: In Waschleithe hat ein Großbrand am Montag ein Wohnhaus zerstört. Nun berichtet der Einsatzleiter der Feuerwehr von den Herausforderungen für die Rettungskräfte und den Spuren, die so ein Tag hinterlässt.

In Waschleithe schneit es leicht. Eigentlich ist dieser Dienstag ein ruhiger Winterferientag im Februar. Doch die Nacht auf Montag hat im Ortsteil von Grünhain-Beierfeld ihre Spuren hinterlassen. Noch immer liegt Brandgeruch in der Luft. Vom ältesten Haus des Ortes, das sich an der Hinterdorfer Straße befand, ist nicht viel übriggeblieben:... In Waschleithe schneit es leicht. Eigentlich ist dieser Dienstag ein ruhiger Winterferientag im Februar. Doch die Nacht auf Montag hat im Ortsteil von Grünhain-Beierfeld ihre Spuren hinterlassen. Noch immer liegt Brandgeruch in der Luft. Vom ältesten Haus des Ortes, das sich an der Hinterdorfer Straße befand, ist nicht viel übriggeblieben:...